El presidente chileno Gabriel Boric protagonizó el último martes un tenso cruce de palabras con una mujer, mientras realizaba una visita a la comuna de Cerro Navia, en Santiago. La discusión se hizo viral en las redes sociales.

“Presidente, soi entero amarillo”, le recriminó esta vecina, mientras el mandatario conversaba con una de las asistentes que fue a recibirlo al lugar, señala T13.

La mujer no esperó la respuesta del presidente, quien, tras escuchar el mensaje, le preguntó “socia, ¿quiere conversar?”, pero esta replicó casi de manera inmediata que “no, yo no hablo con amarillos”.

Tras eso, el propio presidente Boric consultó: “¿No? Viene solo a gritar (...) entonces salga de acá, pues”.

“Ah, ¿por qué? Estoy en mi comuna, estoy en mi comuna. Usted no es de aquí, así que si quieres puedes caminar no más de acá. Yo estoy en mi comuna, si quiero me paro acá o en cualquier lado”, le recriminó la mujer.

El mandatario intentó ignorar lo dicho por esta vecina y continuó dialogando con otros vecinos, pero en los segundos de silencio se tomaba el tiempo para responderle. “Francisca, estamos hablando acá”, manifestó.

“Ya, no me interesa. Estoy en mi comuna y opino y hago lo que quiero”, respondió la exaltada mujer.

“Francisca, ¿no quieres que tus vecinos (...) tus vecinos tampoco (puedan conversar)?”, insistió el mandatario, ante la atenta mirada de los demás asistentes.

“¿Me ves preocupada?”, continuó la mujer.

Se desconoce si la discusión hubiera continuado luego de finalizado el video.