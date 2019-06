Gitana le dijo que su dinero estaba maldito, lo iba a purificar y desapareció: Se llevó más de 25 mil dólares

Los ahorros de su vida los perdió por estafa. Una mujer identificada como Verónica Vejar denunció a una gitana, quien se quedó con todo su dinero, una suma que asciende a los 25 mil dólares. El hecho ocurrió en Chile.

Según el programa Hola Chile, la víctima tenía más de 18 millones de pesos en el ba|nco, producto de la venta de una propiedad. Verónica Vejar quería comprar un nuevo terreno, hasta que se cruzó con la gitana Lola del Carmen Stancovich.

La mujer conoció a la estafadora en el barrio de San Bernardo, al sur de Santiago de Chile en el 2016. Allí, tras varias sesiones, la gitana le dijo que había que purificar todos sus ahorros que estaban en su cuenta corriente.

Escuchando a la gitana, Verónica Vejar sacó todo su dinero del banco. "No dejé ni siquiera $10 en la cuenta, y me dice ‘¿viste que no te pasó nada? Si conmigo no te va a pasar nada’, porque según ella mandaba espíritus al banco. Y esos espíritus me resguardaban de que nadie me quitara la plata. Llegamos al local, y me dice ‘¿trajiste el lavatorio?’, porque me pidió el lavatorio. Me hizo lavarme la cara y el agua salía salada, y eso era por el mal que me hacían a mí", declaró al programa Hola Chile.

Una vez que le dio el dinero a la gitana para que lo 'purifique', no la volvió a ver. Ante esto, Verónica Vejar denunció a Lola del Carmen Stancovich por estafa. La abogada de la víctima manifestó que la fiscalía intentó tratar a un acuerdo para que devuelva el dinero, pero ella se negó.

"Ella nunca dio la cara, nunca pidió disculpas, nunca tuvo la intención de devolver un peso y fue condenada a 41 días de prisión (pena que no cumplió por no tener antecedentes)", declaró a Hola Chile.

Pese a que los años han pasado, Verónica Vejar no encuentra justicia. Pidió a las autoridades ser más severos pues sabe que la gitana ya estafó a otras personas de su localidad con el mismo cuento.