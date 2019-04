Chileno que fue condenado por homicidio en Malasia, fugó y regresó a su país

El chileno Felipe Osiadacz, que enfrentaba un juicio en Malasia por homicidio y que pudo ser condenado a la horca, fugo del país asiático, retornando a Chile el último viernes. Aunque el joven debía permanecer en Kuala Lumpur por el proceso judicial, este huyó.

La denuncia del homicidio fue en agosto de 2017 cuando Felipe Osiadacz y su compatriota Fernando Candia asesinaron a Yusaini Bin Shak, un joven travesti de 26 años.



La versión de los chilenos es que en la última noche que les quedaba en la capital de Malasia, Yusaini se cruzó con ellos y les ofreció tener sexo. Sin embargo, ambos rechazaron la propuesta, pero el malasio comenzó a seguirlos, hasta el punto que no los dejó subir a su habitación del hotel, por lo que comenzó una pelea.



Yusaini terminó en el piso después de ser reducido por los chilenos, y ante la insistencia de los turistas en Malasia, el encargado del hotel llamó a la policía, pero cuando los agentes llegaron al lugar el travesti había fallecido.



El 15 de noviembre de 2018 fueron condenados por homicidio culposo -sin intención- y recibieron la pena de dos años de cárcel. Pero ninguno cumplió la condena completa, pues por buena conducta, solo estuvieron 15 meses en prisión, dándose la pena por cumplida.



Sin embargo, la Fiscalía de Kuala Lumpur, en Malasia, presentó una apelación, por lo que los chilenos debían quedarse en el país asiático, algo que incumplió Felipe Osiadacz, y aunque tenía retenido el pasaporte español (tenía doble nacionalidad), el joven utilizó el pasaporte chileno para huir.



Felipe Osiadacz llegó al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, y al no tener orden de detención internacional, lo dejaron ingresar al país sudamericano. El canciller chileno Roberto Ampuero desconoce cómo llegó su compatriota.



Tras el asesinato del travesti, Felipe Osiadacz y Fernando Candia no se volvieron a hablar, ahora la pregunta es qué sucederá con el chileno que se quedó en Malasia.



"En esto hay que ser muy serio y no dejarse llevar por las especulaciones. Cada caso por separado. Candia está cumpliendo con las leyes de ese país y debemos pensar que su caso será visto como corresponde", dijo el canciller chileno.