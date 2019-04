Sujeto asesina a su esposa de 35 años frente a su hijo en Chile

Santiago. Un nuevo feminicidio se registró en Chile , esta vez en la región sureña del Ñuble, cuando un hombre de 31 años asesinó de un tiro de escopeta a su esposa de 35 años frente a su pequeño hijo.

Carabineros afirmaron a los periodistas que llegaron hasta el lugar del crimen alertados por los vecinos de la víctima al escucharse disparos en el interior de la vivienda en la villa Las Araucarias de la localidad de Tricahue.

Los funcionarios policiales encontraron en la casa el cuerpo sin vida de la mujer identificada como Bernardita Pedraza, producto de un proyectil disparado con una escopeta.

Los Carabineros debieron tomar en custodia al menor, hijo de la víctima, que estuvo presente al momento del crimen.

El autor de los disparos resultó ser el esposo identificado como Samuel Fuentealba Valdebenito, quien fue detenido y trasladado a una comisaría.

Tras el crimen, Fuentealba había escapado del lugar para refugiarse en otro domicilio del sector, sin embargo, la policía lo ubicó rápidamente.

Fuentes judiciales señalaron que Fuentealba Valdebenito será formalizado en el Juzgado de Garantía de Quirihue por feminicidio.

Según cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con la muerte de Bernardita Pedraza, suman 12 los feminicidios en Chile y al menos 27 frustrados.

En 2018 fueron 42 las mujeres asesinadas en este país sudamericano por sus esposos, convivientes o parejas y hubo otros 118 casos frustrados.

El pasado 8 de marzo más de 190.000 personas se manifestaron por las calles de Santiago, en la primera convocatoria de una huelga general feminista en Chile y en la que abogaron por el fin a la violencia política, sexual y económica hacia las mujeres.

En Chile, no toda mujer asesinada por razón de género es víctima de feminicidio. Solo es víctima si es la cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente del hombre.

" Si una trabajadora sexual es asesinada, no es feminicidio o si sale por primera vez con un hombre, tampoco", indicó en su oportunidad a EFE, la abogada y directora de la ONG Activa, Gloria Requena.

Fuente: EFE