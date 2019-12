Debido a un golpe en la cabeza, que sufrió en su infancia, un granjero de 34 años luce como un niño de siete años. Este insólito caso se produjo en la localidad de Hubei en China y aunque su cuerpo se resiste al envejecimiento, esta extraña condición también le ha impedido tener el desarrollo normal de un hombre, como tener una pareja y formar una familia.

Zhu Shengkai contó que a los siete años, cuando jugaba con sus amigos, una roca le cayó en la cabeza. Producto del golpe se le formó un coágulo en el cerebro y fue necesario que los médicos lo sometan a una intervención quirúrgica.

Aunque todo parecía estar bien, a sus padres les llamó la atención que Zhu Shengkai ya no crezca como sus amigos de su edad. Por ello fue llevado nuevamente al médico, donde les informaron que el menor había sufrido lesiones en la glándula pituitaria, que libera hormonas que controlan el crecimiento del cuerpo, informaron los medios de China.

Veintisiete años después Zhu Shengkai continúa con la apariencia de un niño de siete años y debido a esta situación no ha podido mantener una relación sentimental, ya que las mujeres lo ven como a un niño.

Pero no solo su apariencia es la de un niño de siete años, Zhu Shengkai también tiene que lidiar con una voz de niño, no tener arrugas ni acné y lo más importante las personas no le toman mucha importancia, al confundirlo con un niño.

Shengkai ha acudido a diversos médicos, pero ninguno puede encontrar la cura a su mal. “He tomado toda clase de medicamentos, pero continuó igual”, añadió.

Ante este extraño mal, Zhu Shengkai se pregunta si algún día llegará a envejecer, perder cabello y un deterioro en los músculos propio de las personas de la tercera edad.









.