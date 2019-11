Debido a la frustración que sentía porque su pequeño hijo de primaria no entendía la tarea de matemáticas por más que le enseñaba, una mujer sufrió un infarto en la localidad de Hubei, en China.



La mujer de apellido Wang, de 36 años, le enseñaba repetidamente como resolver un problema de matemáticas a su hijo, pero este no comprendía nada, informaron los medios de China.



“Se lo expliqué una y otra vez, pero mi hijo no entendía. Estaba tan enojada que podía explotar”, comentó la mujer.

Añadió que de un momento el corazón empezó a palpitar y perder le aire. Por eso llamó a su esposo, quien dejó el trabajo y corrió a socorrerla.



Su esposo llevó a la señora Wang al Hospital de Xinhua, donde los médicos diagnosticaron que sufrió un ataque cardíaco.

Para los médicos, una mala dieta alimenticia y el estrés fueron la causa del ataque cardíaco que sufrió la joven madre de familia.



Tras las preguntas de los periodistas, la mujer reconoció que a menudo perdía la paciencia con su hijo, pero nunca pensó que esto le iba a provocar un infarto.