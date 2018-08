China: Pareja no podía tener hijos porque no sabían tener relaciones de manera correcta | FOTOS

Una pareja vivía un drama en China debido a que llevaban cuatro años intentando tener un hijo, pero no podían concebirlo. Ante esta situación, acudieron a un especialista para que los ayude con su problema. Grande fue su sorpresa, cuando el médico les reveló que no estaban manteniendo relaciones sexuales de manera correcta.



El insólito caso ocurrió en la ciudad de Bijíe. Los medios de comunicación de China informaron que se trata de un hombre de 26 años y una mujer de 24, que se encontraban desesperados por tener un bebé.



Resulta que ellos nunca habían tenido sexo vaginal, sino sexo anal. Por ello la joven manifestó que tener relaciones sexuales le resultaba doloroso, informaron los medios de China.



Sobre este peculiar caso en China, el médico Liu Hingmei manifestó que la pareja estaba sana, pero no podían tener hijos porque lo hacían de manera incorrecta.



El médico manifestó que la chica todavía era virgen y que producto de la inexperiencia de la pareja no habían tenido relaciones íntimas de manera correcta. Al parecer ambos provenían de una familia conservadora en China.



Ante esta situación, el médico les brindó algunas recomendaciones y folletos de educación sexual para que puedan tener a su primer hijo.



Tras estos consejos, la pareja le agradeció por las enseñanzas al médico y como gesto le regalaron una gallina y 100 huevos. Esta singular noticia ocurrida en China dio la vuelta a todo el mundo.