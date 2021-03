El Universo es (o sería) infinito y siempre está (o estará), en constante cambio. Los planetas son inacabables y su energía también. Un ejemplo de ello es la cantidad inacabable de meteoritos que caen sobre el nuestro, muchos tan pequeños que no son registrados por nadie. Y otros tantos, que pueden dar señales de información impensable. Por ejemplo: que en la Tierra hay lo que sería un pedazo de otro planeta.

Un equipo internacional de científicos sostiene que un meteorito hallado en África es un pedazo de un planeta. Específicamente, su investigación señala que parece ser un remanente de un “protoplaneta antiguo”, lo que hace que la roca espacial sea una curiosidad extraordinaria que podría ofrecer información sin precedentes sobre los primeros años de nuestro Sistema Solar. Sí, nada más y nada menos.

MÁS INFORMACIÓN: Diferencia entre las dosis de Sinopham y Pfizer administradas en el Perú

EC 002 (como fue nombrado el meteorito) fue hallado en mayo del año pasado junto con varios trozos de roca y un peso de 32 kilogramos (70 libras) en el mar de arena de Erg Chech en el suroeste de Argelia.

Fue identificado con bastante rapidez. En lugar de la composición que tiene la mayoría de los meteoritos recuperados, que se forman cuando pedazos de polvo y roca se pegan, su textura era ígnea, con inclusiones de cristales de piroxeno (un mineral compuesto de calcio, magnesio y hierro). Era de color verde oscuro o negro, contaba con un brillo vítreo, propio de rocas eruptivas.

El explorador Perseverance recorre sus primeros metros en Marte

Este hallazgo representa una oportunidad única para estudiar las primeras etapas de la formación de los planetas y aprender más sobre las condiciones en los primeros días del Sistema Solar, cuando los planetas que conocemos y amamos hoy todavía se estaban formando.

MÁS SOBRE EC 002

ScienceAlert informa que el asteroide se reporto de forma rápida como algo inusual después de su descubrimiento en el mar de arena Erg Check en mayo pasado, ya que, a diferencia de la mayoría de meteoritos, claramente había sido formado por un volcán, lo que sugiere que se originó como parte de la corteza de un planeta aún hoy desconocido pro nosotros.

Pero como se describe en un nuevo artículo publicado en “Proceedings of the National Academy of Sciences”, un análisis de la desintegración radiactiva de los isótopos de la muestra seala que se formó hace unos 4.566 millones de años. Eso es un poco más de lo que ha existido la Tierra, lo que significa que probablemente sea parte de un mundo diferente, y probablemente ahora desaparecido.

No está claro, eso sí, de qué protoplaneta podría haberse originado el asteroide.

Sin embargo, dado que ahora es la roca magmática más antigua jamás identificada, escribieron los investigadores en su artículo, es casi seguro que será objeto de un análisis más profundo. Y lo que los científicos encuentren al estudiar el fragmento antiguo podría arrojar nueva luz sobre la historia de nuestro sistema estelar. Seguiremos informando.