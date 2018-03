Colombia: Adolescente ayudaba a profesor a violar a sus compañeras de colegio [VIDEO y FOTOS]

¡Escándalo en Colombia! Marlon Carrillo Borja, un profesor universitario de 38 años de edad sembró el horror en Barranquilla luego de conocerse sus crímenes. Y es que el docente fue detenido la semana pasada por el delito de acceso carnal violento de menores.

La mañana del último jueves, Marlon Carrillo Borja fue capturado por las autoridades colombianas. Un juez penal dio la orden de arresto en su contra por presunto abuso sexual de al menos dos menores de edad.

Según la investigación de la Fiscalía de Colombia, consignada por El Heraldo, Marlon Castillo Borja abusó y embarazó a dos menores de edad de edades comprendidas entre los 14 y 16 años. Asimismo, las adolescentes habrían abortado siguiendo sus instrucciones.

Al momento, Marlon Carrillo Borja está acusado de acceso carnal con una menor de 14 años, explotación sexual comercial con menor de 18 y uso de menores de edad para la comisión del delito. Sobre esta última acusación, ha surgido aún más polémica.

Y es que junto con Marlon Carrillo Borja fue detenida una menor de edad de 16 años. Todo indica que el profesor universitario habría usado a la adolescente para conseguir sus víctimas. Según información de El Heraldo, le habría pagado entre 70 y 100 mil pesos por el acceso a las menores.

Mensajes de WhatsApp dejaron en evidencia la relación entre el docente y la adolescente de 16 años que utilizaba para captar a sus víctimas. Allí, ambos conversaban sobre el supuesto retraso menstrual de una menor con la que habrían tenido un trío.

Menor: No se mamó nada, se tomó un agua de no sé qué…

Marlon: Es normal que se le retrase? Entonces si es normal qué haces culpándome. Esa… muy sabroso.

Menor: No, me dijo que no que ‘ea’ (era) puntual. Marlon, ahora me va a caer el mismo estrés.

Marlon: Que se haga la prueba de una

Menor: Aro (Claro), pero joda (nojoda) mañana voy a ver si la compro y el sábado se la hace. Marlon y si sale positivo qué se va a tomar esa pelá?

Marlon: Comer…

Menor: No yo no le insisto a nadie

Marlon: Así es amor

Menor: Marlon

Marlon: Qué

Menor: Marlon, tengo una malp… rabia

Marlon: Qué paso?

Menor: Por tu culpa Y…tiene dos días de retraso.

Marlon: Eche y por mi culpa por qué?



Marlon Carrillo Borja fue detenido por la policía por abuso de menores. Video: Reportero Ciudadano ZC

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.