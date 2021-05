Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, tuvo un fuerte cruce de palabras con Fernando del Rincón, conductor del programa Conclusiones de CNN en español, tras cuestionarle por “su retórica” en medio del Paro Nacional que ha dejado muchos muertos, heridos y la condena internacional. El líder del Centro Democrático, del cual es parte el actual mandatario Iván Duque, por su parte, exigió “respeto” y dijo sentirse “atacado”.

“Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente”, dijo el periodista, algo que no le agradó a Uribe que interrumpió la conversación.

“Usted me llama es a condenarme, usted no me llama de periodista, sino como político. Yo le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas, le pido que me respete. Usted es muy irrespetuoso, usted no sabe lo q vivimos aquí. Esta no es una entrevista es una emboscada”, dijo el expresidente colombiano.

Fernando del Rincón tampoco se quedó atrás: “Le estoy transmitiendo el sentir de colombianos y colombianas (..) no es ninguna bravuconada, yo lo estoy respetando”.

El periodista de CNN en español también preguntó si está haciendo “glorificaciones a la violencia”, a lo que Álvaro Uribe respondió que “una cosa es la violencia y otra la protesta”.

Para el también exsenador, el gobierno central “respeta totalmente la protesta”, pero la institucionalidad no puede permitir la violencia ni los ataques a la fuerza pública, defendiendo al presidente Duque, que es parte del Centro Democrático.

“Este país necesita apoyarse exclusivamente en las fuerzas armadas institucionales. Yo digo que cuando agreden a un policía, como lo hemos visto -ya van más de 500- ellos tienen el derecho de proteger su integridad, a los ciudadanos y a los bienes”, agregó.

Pese a los muertos, detenidos, desaparecidos y las violaciones de las cuales han sido acusados la fuerza del orden colombiano, Álvaro Uribe “incurrió en otra afirmación falsa” - según El Espectador -, pues aseguró que el gobierno central está manejando “muy cuidadosamente las detenciones”, aunque Fernando del Rincón le recordó las condenas de la comunidad internacional y los videos virales donde se ve el exceso de los policías y militares.

