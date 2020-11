A una mujer de 25 años que vive sola en una habitación del municipio bogotano de San Pedro en Colombia, el COVID-19 le arrebató la felicidad por semanas, cuando los médicos descubrieron que la enfermedad había afectado su sistema nervioso produciendo la inmovilización de sus extremidades, según reportó Canal RCN.

Mary Carmen Nieto dio positivo por coronavirus el 4 de septiembre, pero comenzó con los síntomas 21 días antes. Aún cuando la enfermedad terminó hasta este mes, ella continúa en una silla de ruedas. “Desde el 9 de septiembre quedé totalmente inmóvil en mi cama, acostada. No podía mover ni siquiera mis brazos o piernas, no lograba movilizarme”, comentó la paciente.

El día que rescataron a la paciente de la casa en donde vive como inquilina con una ambulancia, su saturación de oxígeno daba entre 60 y 66 mm Hg. De acuerdo con indicaciones que reporta en su página web la Clínica Mayo, el nivel normal se encuentra entre 90 y 100 mm Hg en una persona que no tiene dificultades para respirar.

El día que rescataron con una ambulación a Mary, ella tenía una crisis respiratoria. Días posteriores, estuvo cerca de entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). (Foto: Captura/RCN)

Síntomas comunes como secuela de coronavirus son la respiración costosa o disnea, y la fatiga, comentó Carlos Trillos, profesor de medicina de la Universidad del Rosario a RCN. En el caso de esta joven, los médicos colombianos diagnosticaron polineuropatía, un desorden neurológico que produce la debilidad muscular y la pérdida sensitiva en algunas partes del cuerpo.

“El COVID causa inflamación en las personas, a mi lastimosamente me dio una neumonía, lo que inflamó mis pulmones, y a la vez lo hizo con mi sistema nervioso”, contaba Mary a la periodista, cubriendo la mitad de su rostro con una mascarilla.

Sin embargo, Mary no agacha la cabeza, pues la aficionada al canto de vallenatos todavía tiene una actitud positiva frente al proceso de rehabilitación. “Tengo afectadas las piernas y la medula espinal, estuve bastante inflamada, pero voy a evolucionar. Es un proceso que no me va a dejar así. Es lento, pero sí voy a lograr caminar”, aseveró.

Incluso al estar al borde de llegar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por culpa del coronavirus, los médicos dan un pronóstico alentador sobre su recuperación. La secuela de la enfermedad en su caso es inexplicable, así como otros síntomas relacionados con la parte neurológica, cognitiva y motora que los expertos aún siguen observando sin conclusiones claras, según explicó Carlos Fernando Martínez, neurólogo de la Fundación Santa Fé de Bogotá al medio colombiano.

El primer caso de coronavirus en Colombia se presentó en marzo y desde la fecha se ha llegado hasta 1.16 millones. Además, los contagios registrados en el país siguen en aumento, con un conteo promedio de 10 mil nuevos casos cada día. Por ello, Mary alienta a mantener cuidados constantes a aquellos jóvenes que se toman a la ligera la enfermedad.

“Por favor, cuídense, el COVID-19 no es un cuento. Muchos jóvenes que conozco dicen ‘no, eso es mentira’. Yo estoy afectada y lo estoy por el COVID. Me afectó no sé cómo, pero estoy inmóvil todavía. El COVID no tiene edad”, advirtió Mary.

