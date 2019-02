Mujer que se arrojó con su hijo en brazos en Colombia dejó una carta de despedida: "He sido vencida y humillada"

Hace unos días, una mujer identificada como Jessy Paola Moreno Cruz de 32 años se arrojó por un puente junto a su hijo de 10, en Ibagué, Colombia. Las imágenes fueron desgarradoras pues los testigos hicieron todo lo posible por hacerla desistir.

Sin embargo, la mujer se mantuvo firme en su decisión que terminó por acabar con su vida y la de su hijo. Jessy Paola Moreno Cruz acababa de terminar una relación amorosa y estaba llena de dudas por el préstamo 'gota a gota'.

Ahora, días después, la Policía colombiana encontró una carta de Jessy Paola Moreno Cruz, en donde la madre cuenta por qué acabó con su vida y la razón de morir junto a su hijo de 10 años tirándose desde un puente.

"Me despido de este mundo. Me metí en los ‘gota a gota’ hace más de dos años. Me acabaron comercialmente y mi hogar es la peor maldición de este mundo. No tengo esperanza. He sido vencida y humillada. El hombre que dijo amarme, me dejó sola, sola", se lee en la carta publicada en Facebook.

Carta Carta

Además, Jessy Paola Moreno Cruz indicó que producto de las deudas es que se quedó sin nada. Incluso, contó que confió en personas equivocadas.

"Me dejaron sin nada, todo lo que trabajé, todo lo que viví, todo lo que amé, todo lo que di, se me arrebató en un instante, mi error fue confiar en las personas equivocadas. ¡Qué equivocada estaba cuando pensé que esa era mi solución!", se lee en el texto.

Por último, Jessy Paola Moreno Cruz manifestó que decidió quitarse la vida junto a su hijo porque no tenía a nadie para que lo cuide y que eso le hacía sentir frustración e impotencia. Al final, se califica a sí misma como una 'fracasada'.

"No hay nadie. El mundo es peligroso y yo no puedo protegerte. No tengo esperanza, vencida, humillada y destruida. Sin fuerzas. Todos mis días son grises. Mi corazón palpita angustiado. Lloro de frustración e impotencia. Soy una fracasada. Esta vez no te voy a fallar hijo mío, nadie podrá hacernos daño nunca más", finalizó.