Colombia: Mujer asegura que imagen del Sagrado Corazón de Jesús apareció en una arepa

¡Para no creerlo! Una mujer aseguró que Jesucristo se le manifestó de manera inverosímil. Y es que según contó, estaba a punto de tomar su desayuno cuando vio la imagen de Jesús en un pedazo de arepa. Todo ocurrió en Colombia.

"Yo cogí la arepa que me dio mi mamá, la coloqué en el plato. Cuando la partí, me percaté de la imagen. Yo no sabía si saltar de la alegría, si gritar, llorar, no sabía ni qué hacer", dijo la mujer según consignó 24 Horas.

Asimismo, contó que para ella la supuesta aparición es un milagro porque la vienen aquejando dolorosas enfermedades que le detectaron hace varios años, por lo que interpreta el extraño suceso como una señal divina de su mejoría.

Tanto la mujer como su madre están muy entusiasmadas con la supuesta imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la arepa, por lo que le hicieron un altar junto con otras imágenes religiosas que veneran.