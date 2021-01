Un perro de raza American Bully murió en la bodega de un avión, debido a que la aerolínea no permitió que viaje en la cabina, según denunció la dueña de la mascota, en Colombia. Según dijo, al momento de llegar a su destino, lo encontró debajo de un cúmulo de maletas y con sangre.

María Fernanda Echeverry denunció que la empresa EasyFly, que opera en Colombia no le permitió que llevé a su perro ‘Homero’ en la cabina en el vuelo de Puerto Asís - Cali.

Por ello aceptó que su perro sea transportado en la bodega del avión, dentro de una caja para mascotas. Lamentablemente al llegar a Cali corrió a ver a su perro, que se encontraba debajo de todas las maletas y lleno de sangre.

“Me dijeron que me espere y me lo entregaron muerto cubierto por una bolsa verde. No me dijeron nada y se fueron, mi perro era sano, no tenía ninguna enfermedad”, dijo entre lágrimas a los medios colombianos.

RESPUESTA DE LA AEROLÍNEA

En un comunicado EasyFly reconoce que ofreció a la propietaria trasladar a ‘Homero’ en la bodega del avión ya que no presentó un certificado de vacunas ni de apoyo emocional. “Como transportadores desconocemos las condiciones de salud con las que los animales abordan las aeronaves, así como las condiciones especiales físicas, emocionales, de temperatura o presión que el animal puede soportar durante el viaje”, dice en parte de su comunicado.

En tanto, María Fernanda Echeverry afirmó que llevaron el cadáver del perro a una veterinaria donde precisaron que la causa de la muerte fue una asfixia. Al respecto la Fiscalía General de Colombia anunció una investigación del caso.

Maria Fernanda Echeverry entregó a la aerolínea @EasyflyVuelos a su perrito Homero y se lo devolvieron muerto. Quién responde? @ma_camiladiaz denuncia que ningun directivo de @EasyflyVuelos quiere dar la cara. IMÁGENES SENSIBLES pic.twitter.com/9iek6gajjo — Laura Palomino (@C1Palomino) January 15, 2021

