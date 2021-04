Tiene 23 años, once hijos y está dispuesta a tener hasta ciento cinco con su esposo, por medio de vientres de alquiler. Se trata de la ciudadana rusa Christina Ozturk, que asegura que disfruta de la vida familiar con su pareja, el empresario Galip Ozturk, de 56 años.

¡Suscríbete a nuestro Café de noticias! El newsletter para que te enteres de lo importante antes que nadie, siempre a nuestro estilo

Christina afirma que no tendría problemas en gastar más de un millón de dólares para tener cien bebés por gestación subrogada. “En este momento, tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado”, declaró la mujer al medio Newsflash.

“Yo misma di a luz a mi hija mayor, Vika, hace seis años. El resto de los niños son genéticamente de mi esposo y míos, pero fueron cargados por sustitutos”, detalló Ozturk.

La pareja Ozturk señaló en sus redes sociales que se plantean tener 105 hijos. “No sé cuántos serán eventualmente, pero ciertamente no planeamos detenernos en 11 […] Simplemente no estamos listos para hablar sobre el número final. Todo tiene su tiempo”, afirmó Christina al diario The Sun.

Esta singular familia vive en la ciudad costera de Batumi en Georgia, donde es legal utilizar madres sustitutas durante el embarazo, a quienes se les paga un aproximado de 9.700 dólares.

Christina nació en Moscú y era madre soltera cuando se fue de vacaciones a Batumi. Allí conoció a su actual esposo Galip, un magnate de las propiedades y el transporte originario de Turquía.

Luego de tener 10 bebés nacidos por gestación subrogada, la pareja convirtió el proceso de tener hijos en un arte.

“La clínica de Batumi nos elige a las madres sustitutas y asume toda la responsabilidad del proceso […]No conocemos personalmente a las madres sustitutas ni tenemos contacto directo con ellas para evitar problemas después del embarazo”, narró la joven.

Aunque el dinero no es un impedimento para esta familia, la pareja tendría que cinco bebés a través de una madre sustituta cada año y les tomaría casi 20 años alcanzar su objetivo.

VIDEO RECOMENDADO

La RAE propone término “Covidiota” para quienes incumplen las normas sanitarias