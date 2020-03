¡DE TERROR! Luca Franzese, entrenador de MMA y actor de la popular serie de televisión ‘Gomorra’, pidió auxilio a través de un video de Facebook tras quedarse atrapado en su casa de Nápoles, en Italia, con el cadáver de su hermana que falleció tras contagiarse con coronavirus. “Las instituciones nos han abandonado”, dijo en el clip.

El ex físicoculturista pasó 36 horas con el cuerpo sin vida de Teresa y tras no sentirse atendido por las autoridades sanitarias, grabó un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. "Estoy esperando la respuesta de las instituciones y todavía no he obtenido ninguna. Este vídeo es muy fuerte, os pido que no se lo mostréis ni a los niños ni a los ancianos. Estoy destruido, con todo el dolor del mundo y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer”.

Teresa Franzese tenía 47 años y sufría de epilepsia. Se contagió con coronavirus tras estallar la crisis en Italia y según el actor, fue una presunta negligencia del médico que la atendió la que terminó con su vida. “Ninguna institución me llama. Al primero que no le importó fue al médico que atendió a mi hermana, no ha venido a casa ni verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Era una persona de riesgo, y le importó nada”, dijo el entrenador de MMA,

Finalmente, Luca Franzese aseguró que se puso en autoaislamiento puesto que pudo haber adquirido el virus de su hermana. “Para mantenerla viva, traté de darle reanimación boca a boca y a nadie le importó. Estamos arruinados. Italia nos ha abandonado”, agregó el actor de Gomorra.