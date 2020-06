Abhigya Anand, un niño de tan solo 14 años, se volvió famoso en todo el mundo por predecir la pandemia del coronavirus en agosto de 2019. En aquella oportunidad, aseguró que una terrible enfermedad golpearía a la humanidad y que China sería una de las naciones más afectadas.

Asimismo, el adolescente indicó que la devastación causada por la Covid-19 llegaría a su fin este 5 de setiembre, pero también anunció que se viene un rebrote, seguido por una serie de desastres.

“El próximo brote será realmente escandaloso. Comenzará a partir del 20 de diciembre de 2020. La conjunción de dos planetas causará muchas enfermedades, destrucción y hasta tal vez una hambruna porque a los agricultores les está haciendo difícil cosechar sus productos”, dijo el menor.

“Si la economía de la agricultura no se normaliza ya, va destruir todo el mundo, no va quedar ningun ser humano vivo”, auguró el adolescente de 14 años de la India. En ese sentido pidió a las personas modificar sus actos para no afectar más a la naturaleza.

“Lo que hacemos regresa a nosotros de la misma manera... si hacemos buenas acciones para el mundo entero seremos recompensados”, finalizó.

Adolescente que predijo la pandemia anuncia catastrofe mundial en diciembre | LATINA | TROME