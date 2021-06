El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, brindó una entrevista al diario El Sol en Mendoza, donde criticó al actual Gobierno por la gestión durante la pandemia. En paralelo a sus declaraciones, aludió a que el COVID-19 es una “gripe un poco más grave”, desatando la polémica.

Ocurrió durante la presentación de su libro en Mendoza, donde luego dio una serie de entrevistas. Macri al ser consultado sobre su vacunación en el extranjero, explicó la razón por la que accedió a inocularse.

“Yo no viajé para vacunarme y respeto al que viaja para vacunarse. Viajé para dar una conferencia y me entero de que en una farmacia a dos cuadras estaban vacunando. Pagué y me vacuné”, indicó Macri al citado medio.

El exmandatario argentino resaltó que no usó una vacuna de las que entraron a la Argentina. “No la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá, así libero una vacuna’. Fui y pagué mi vacuna. Lo hice como una contribución”, declaró.

Tras esto, cerró su respuesta con la siguiente declaración: “Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir”.

Pandemia

Cuando fue consultado sobre qué habría pasado si la pandemia hubiese ocurrido durante su gobierno, Macri aseguró que no habría habido problemas con las vacunas.

“Hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas. Sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos”, respondió.

Se disculpó

Tras las declaraciones que generaron controversia en diversos medios locales e internacionales, Mauricio Macri utilizó su cuenta de Twitter para ofrecer unas sinceras disculpas.

“Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado”, escribió en la red social.

En un segundo tweet, Macri agregó: “Aprovecho para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república”.

Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 18, 2021