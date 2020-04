Coronavirus | Argentina. Producto del aislamiento social para evitar más contagios de COVID-19, colegios y universidades optan por brindar clases virtuales, donde nunca faltan los que protagonizan inusuales escenas frente a la pantalla. Mira el video.

Este es el caso de un joven estudiante en Argentina, que se conectó a la clase virtual desde su cama, sin imaginar que pasaría al mundo viral de las redes sociales por quedarse dormido.

Como se puede ver en imágenes, el estudiante es derrotado por el sueño en pleno aprendizaje en vivo con su profesor, quien lo grabó y tuvo esta divertida reacción.

“No me había pasado nunca. Se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido ninguno”, dijo con humor el docente. ¿Alguna te vez te ha pasado algo similar?

Argentina: Profesor descubre durmiendo a su alumno en clase virtual

VIDEO RECOMENDADO

Sergio Agüero desató su furia tras quedar eliminado por James Rodríguez en FIFA