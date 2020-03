Coronavirus Argentina | Surfista que insultó a la prensa fue detenido, obligado a acatar cuarentena y se escapó

Coronavirus Argentina | Últimas noticias | ¡IRRESPETUOSO! Un surfista argentino que regresaba de Brasil con sus tablas en el techo de la camioneta tuvo una actitud agresiva con la prensa luego de ser retenido en la vía Panamericana al no respetar la cuarentena que se ha decretado en el país gaucho por el COVID-19. Luego de que fuera escoltado por la policía hasta su casa, finalmente se escapó.

El sujeto, al ser consultado por la prensa, enfureció y explico porque fue detenido en plena vía. Asimismo empezó a discutir con los periodistas a quienes les pidió que se alejen y guarden su distancia por un posible contagio.

“Vengo de vacaciones, querida. ¿vos donde te vas de vacaciones? ¿A Miami? Yo no puedo irme a Miami tengo que ir a Brasil en auto. Cuando yo me fui empezaron mis vacaciones tranquilamente. Se desató el quilombo este y decidí volver porque no puedo estar en otro país”, dijo muy exaltado según recoge el canal ‘El trece’.

Horas después de su retención, el joven fue escoltado por la policía hasta su casa donde debía cumplir con la cuarentena, pero las cámaras de la ciudad detectaron que volvió a salir en su auto minutos después. De inmediato se ordenó su detención.

El joven surfista de 27 años fue finalmente hallado por las autoridades a quienes aseguró que ‘había sacado a airear a sus tablas’. Todo indica que se tomarán acciones penales por infringir el decreto de cuarentena impuesto por el Gobierno.

“Nos vemos en tribunales”, dijo el surfista luego de que fuera informado de su sanción. En Argentina, el caso ha causado mucha indignación.