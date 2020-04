Coronavirus Argentina | Una joven desesperada por la cuarentena y no poder ver a su pareja decidió violar el aislamiento, llamar a un taxi y esconderse en la maletera para llegar a la casa de su novio. Esta ‘aventura’ lo registró en un video en vivo que rápidamente se convirtió en viral y fue una indignada mujer que la puso en evidencia y ahora tiene problemas con la justicia.

La joven se grabó dentro de la maletera del auto y subió el video a una cuenta de Instagram. Su objetivo era encontrarse con su pareja y durante el recorrido manifestó cierto temor pero dejó en claro también que no estaba dispuesta a resignar su encuentro. “Espero que no nos toque ningún control, Te juro que me meto en el baúl”, se la escucha decirle al conductor en la primer grabación.

Unos minutos después, efectivamente, la policía la descubrió y la regresaron a su vivienda, pero volvió a pedir otro taxi y en un segundo video muestra directamente cómo arranca el recorrido escondida. “Chicos, me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron. Christian, mirá lo que hago por vos“, termina diciendo.

Posteriormente, una mujer hizo la denuncia en sus redes sociales indignada. “Necesitamos ubicar a esta señorita. Sin ningún problema pasó por Puente Pueyrredon hace unas 3 horas, entre las 20.30 y 22.30, en un taxi que pasó los controles porque ella iba metida dentro del baúl mientras burlaba la cuarentena”, relató la usuaria.

La infractora borró todas sus cuentas sociales mientras la policía la busca para aplicarle una multa.

Violó la cuarentena para ir a ver al novio, se metió en el baúl de un taxi, burlaron el control policial en Puente Pueyrredón y ella decidió subirlo a sus redes sociales. Ahora la busca la policía 😂 pic.twitter.com/1A3Ilbh4K5 — Samu (@samu3lmusic) April 9, 2020

POLICÍA LA ENCONTRÓ

Tras varias horas de búsqueda, la policía halló a la joven en su casa y le impuso una multa. “Espero que este caso sirva de ejemplo para concientizar sobre la gravedad la violación de la cuarentena. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales tiene capacidad para realizar trabajos complejos y no va a dejar de investigar hasta encontrar a los culpables”, sostuvo el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, luego que el equipo de policía judicial a su cargo, encontrara a la joven producto de una investigación de oficio, a cargo del fiscal Maximiliano Vence.

“En caso de volver a ser encontrada en infracción, el fiscal podrá pedir su detención inmediata”, agregó Mahiques.