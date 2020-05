Coronavirus Brasil | Últimas noticias | En un transportes público de la ciudad de Salvador, una mujer fue botada a patadas después que se bajara la mascarilla y tosiera. El país latinoamericano-dirigido por Jair Bolsonaro, quien ha sido muy criticado por su poca efectividad para tomar medidas contra el virus-es uno de los más golpeados por el COVID-19.

Según el diario A Tarde, la mujer subió al vehículo en la estación de Pirajá. Minutos después se sacó la mascarilla, hecho reprochado por los otros pasajeros. Sin embargo, alegó que se sentía mal por pasar demasiado tiempo en casa.

Pese a que las otras personas-que no se preocupaban por ir amontonadas y no tomaron en cuenta el distanciamiento social-le pidieron que se pusiera la mascarilla, la mujer no hizo caso y comenzó a toser, generando el pánico.

Tal como se aprecia en las imágenes, un hombre botó literalmente a la brasileña a patadas mientras era ayudado por otras personas.

La empresa explicó que el protocolo que debía seguirse era que el chofer y el guardia (una especie de cobrador) tenían que llevar la unidad de transporte hasta la comisaría más cercana. Sin embargo, admitieron que los trabajadores no pudieron hacer nada en este caso para evitar lo ocurrido.

La Policía Militar no ha capturado a nadie sobre este lamentable hecho, aunque ya está buscando a los presuntos responsables.

