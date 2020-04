Coronavirus Chile | Últimas noticias | Pese a la cuarentena en el país sureño, el pastor Javier Soto, un personaje polémico, pidió a todos sus feligreses que salgan a predicar a las calles aunque se expongan al contagio del COVID-19.

"Tenemos al ángel de la muerte visitando al país. Ya sabemos los dos pecados que aborrece Dios, como es el aprobar y respaldar la perversión y la inmundicia en Chile (muestra La Moneda con los colores pro LGTBI) y haber legislado una ley asesina como el ‘Aborto 3 Causales’. Por eso, la pena de muerte nos ha llegado”, dijo el evangélico.

El pastor Soto criticó que el ‘Quédate en casa’ impuesto por el gobierno para no propagar el coronavirus es “impío” porque tiene a los ciudadanos chilenos “fondeados como una rata en su guarida”.

Además, el evangélico aplaudió que uno de sus colegas esté contagiado: "Quiero hablar del pastor contagiado en Puente Alto. Es genial que haya enfermado, porque así los pastores podemos dar testimonio. La palabra de Dios es clara, debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Segundo, dice que sobre los enfermos impondremos las manos y estos sanarán”.

Para el pastor Soto, la pandemia del coronavirus es un “tema de fe”: “Nosotros no nos escondemos como verdaderas ratas cobardes. Mi llamado es que los pastores evangelistas salgan a las calles y prediquen. No se queden en las casas. Hoy Chile mantiene su soberbia y rechaza el Evangelio y no quiere convertirse a nuestro señor Jesucristo”, añadió.

Finalmente, el líder evangélico, quien es seguido por miles en Chile, culminó su mensaje: "La iglesia tiene la responsabilidad de predicar el arrepentimiento, porque hoy día, quizá muchos chilenos se van a contagiar, quizá morirán y su alma se perderá en el mismo infierno”, concluyó, siendo criticado en redes sociales por estas palabras.