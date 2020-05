Coronavirus Ecuador | Últimas noticias | Violeta Ávila, concejala de Manta y pediatra de profesión, falleció este martes 19 de mayo debido a complicaciones con el COVID-19. Su caso ha tomado relevancia en el país norteño porque la doctora indicó que la mascarilla no era necesaria y que el virus “no es mortal”.

Agustín Intriago, alcalde de Manta, confirmó la noticia sobre el deceso de la concejala, quien se encontraba internada en el hospital del IESS.

“Dios guarde su alma. Gracias por su aporte al desarrollo de nuestra Manta”, expresó el político en su cuenta oficial de Twitter tras recibir la noticia.

Tras su muerte, un video de Ávila se volvió viral, pues indicaba que las mascarillas no surten efectos y que en su lugar los ciudadanos ecuatorianos debían comprar frutas como naranjas, limones o maracuyás.

“En esta enfermedad del coronavirus, ojo, no es mortal, tiene un 2% de mortalidad. No tiene por qué estar usando las mascarillas con el ánimo de la prevención, porque no es necesario y ustedes están gastando la plata. Para eso mejor compre naranja, limón, maracuyá o compre frutas cítricas ricas en vitamina C que nos va a aumentar el sistema inmunológico”, indicaba Ávila.

La ecuatoriana fue electa concejal de Manta en 2019 y era pediatra de profesión.

Fallece Violeta Ávila, concejala de Manta Ecuador, por

complicaciones asociadas al #COVID19. La funcionaria aconsejaba no utilizar mascarilla pues consideraba que el coronavirus no es mortal. pic.twitter.com/JzxQ14X5ej — TCS Noticias (@tcsnoticias) May 21, 2020

