Coronavirus España | Últimas noticias | Un ciudadano colombiano residente en España fue hospitalizado al contraer el coronavirus, pero el golpe más fuerte lo sufrió cuando se enteró que su madre perdió la vida producto de la misma enfermedad, según informó Noticias Caracol de Colombia.

El ciudadano identificado como Rául fue uno de los miles de contagiados por el coronavirus en España. Hace unos días fue llevado a un hospital de Cádiz, donde debido a sus avanzados síntomas quedó internado.

Pese a que se encontraba delicado de salud y utilizando un respirador artificial, lo más duro que tuvo que soportar fue la muerte de su amada madre, quien contrajo el coronavirus, pero debido a su avanzada edad no soportó más y dejó de existir.

Ante esta penosa situación que le tocó vivir, Raúl le recomendó a todas las personas a no tomar como un juego esta situación producida por el coronavirus, que ya ha terminado con miles de vida en el mundo entero.

“Realmente este virus mata, realmente mata. No es un juego, eso no es un juego, lo que pasa es que como no les ha tocado todavía vivirlo, pero cuando ya lo tengan en su sangre o en su familia, se van a dar cuenta que esto es peligrosísimo”, manifestó en una entrevista a Noticias Caracol.

Recordemos que la pandemia del coronavirus ha causado la muerte de varias personas en España y el sistema de salud hasta ahora no pueden contener esta situación.

España es el cuarto país en cantidad de casos reportados de coronavirus, por detrás de los Estados Unidos, Italia y China.