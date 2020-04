Coronavirus Estados Únidos | Últimas Noticias | Estados Unidos es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus y en medio de este terrible momento que atraviesan miles de personas, un hombre en Nueva York demostró un gran corazón, al dejar de cobrarle la renta de abril a sus decenas de inquilinos. Su nombre es Mario Salerno y esta es su historia.

Mario Salerno es propietario de 80 apartementos en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, Estados Unidos, y muy conciente que el coronavirus ha provocado que muchas personas no salgan a trabajar para no contagiarse, decidió perdonarle a sus inquilinos la renta del mes de abril.

“Muchas personas me dijeron que no sabían cómo me iban a pagar el alquiler del mes de abril”, manifestó Salerno en declaraciones a greenpointers.com.

Sus inquilinos no podían pagar la renta y al mismo tiempo comprar su alimentos. Por ello en una acción que demuestra su gran corazón y calidad de persona. Salerno decidió que no paguen la renta este mes de abril.

"Más que preocuparme por el pago del alquiler, me preocupa la salud de las personas. No solo nos enfrentamos a una pandemia, estas personas no tienen trabajo y están preocupadas por enfermarse”, dijo muy preocupado Salerno.

SORPRENDIÓ A TODOS

Ante esta situació, Mario Salerno colocó una nota en las casas de sus inquilinos indicando que ‘Debido a la reciente pandemia del coronavirus, estoy renunciando al alquiler del mes de abril’.

La historia de Mario Salerno se volvió viral en las principales redes sociales en los Estados Unidos y además la noticia de su gran corazón dio la vuelta al mundo. En redes sociales muchos lo felicitaron y lo consideraron un héroe de la vida real.