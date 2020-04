Coronavirus | Estados Unidos. La cifras por COVID-19 que arroja el país norteamericano sigue siendo alarmante, pues ya registra 321 mil 20 casos confirmados del virus y 9 mil 109 muertos hasta la fecha. Todo esto según información de la Universidad Johns Hopkin.

Con estos números de terror, Estados Unidos es, por mucho, el país con más infectados de todo el mundo. Superó a países como España (130 mil 759 casos) e Italia (124 mil 632 casos). Incluso a China (81 mil 669 casos), donde fue el inicio de todo.

Pese a esta crisis en Estados Unidos, el Presidente Donald Trump aún no declara la cuarentena nacional para evitar más contagios. De hecho, solo sugirió a los ciudadanos taparse la cara.

“Los CDC (Control de Prevención de Enfermedades) están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo (...) no creo que yo vaya a hacerlo”, señaló.

