Coronavirus Guatemala | Una mujer enfureció al abrir una bolsa de víveres que contenía una barra de jabón Zote, típico para lavar la ropa en el país centroamericano. La señora, indignada, comenzó a gritar contra el presidente Alejandro Maldonado Aguirre que había dispuesto una ayuda de enseres debido a la cuarentena por el COVID-19.

"Jabón de perro nos mandaron. Este jabón es para bañar perros, no para la gente (...) Esta m..... no sirve, este jabón de perro que nos mandaron, este jabón es para bañar perros, no para bañar gente, Maldonado”, indica la mujer en el video viralizado en redes sociales.

Entre los víveres, entregado por el presidente de Guatemala, se observan artículos de la canasta básica como arroz, sopa, jabón, y otros artículos de primera necesidad.

Sin embargo, la mujer también criticó que el contenido de la bolsa no era suficiente para que una familia sobreviva en el plazo de 15 días.

Al final del video, la mujer le mandó un mensaje a Maldonado Aguirre: “Mire al pueblo que está sufriendo. Él no sufre porque tiene comida en su casa”.

Mujer reclama que le mandaron "jabón de perros" en bolsa de víveres. (YouTube)