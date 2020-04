Coronavirus Italia | Últimas noticias | No les importó la cuarentena, ni que sea uno de los países más afectados por el COVID-19. Un grupo de vecinos irresponsables se reunieron en la terraza de un edificio para hacer una fiesta. Pese a que un helicóptero policial se acercó para advertir la situación, le lanzaron fuegos artificiales para ahuyentarlo en el barrio de Sperone, en la ciudad de Palermo.

La reunión constó de una parrillada y cajones con botellas de vinos mientras que otro grupo ponía música a todo volumen para pasar un día de sol en la terraza a pesar que Italia está en cuarentena.

En medio de la fiesta, un helicóptero AW139 de la policía advirtió la reunión y se acercó a la terraza para indicar que no se podían reunir, sin embargo, le lanzaron fuegos artificiales para que se aleje de la escena, por lo cual se mantuvo a una distancia prudente y, finalmente, se alejó porque continuaban disparando los pirotécnicos.

Fuentes policiales indicaron que los participantes de la fiesta ya estaban identificados y procederán a su arresto, no solo por violar la cuarentena sino por los informes que elevó el Tribunal de Menores de Italia al ver a muchos niños en una terraza que no tenía los requisitos de seguridad. Además, hay una denuncia penal por fuegos artificiales no autorizados.

Finalmente, Leoluca Orlando, alcalde de Palermo, tildó a los protagonistas como “delincuentes inconscientes” y, según el burgomaestre, cuando la policía llegó para capturarlos, huyeron a sus departamentos.