Cada vez aumenta la probabilidad de que todos las personas se lleguen a contagiar de COVID-19 en algún momento; y es que, ante el aumento de casos por ómicron y otras variantes, es bastante difícil que alguien logre evadir al virus.

Mientras que países de América ya atraviesan su tercera ola, Europa ya llegó a la sexta con los hospitales y los sistemas de salud casi colapsados. Los gobiernos siguen implementando nuevas restricciones a medida que los programas de vacunación parecen ser la única esperanza.

Ante ello, es normal preguntarse qué hacer cuando alguien que conocemos contrajo el virus y saber cómo actuar cuando una persona con quien compartimos domicilio se ha contagiado. Aquí tenemos algunas respuestas.

¿Qué hacer si estuve en contacto con una persona que tuvo COVID-19?

La principal recomendación, según detallan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) es quedarte aislado solo en una habitación de tu casa y alejado de las demás personas durante al menos 5 días después de haber tenido el último contacto con una persona que tuvo COVID-19.

Durante 10 días después de tu último contacto cercano con alguien con COVID-19, debes estar atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19. Si presentas síntomas, debes hacerte una prueba de detección de inmediato y aislarte hasta recibir los resultados de la prueba.

Si no presentas síntomas, debes hacerte una prueba de detección al menos 5 días después de haber tenido el último contacto cercano con una persona con COVID-19:

Si el resultado es negativo, puedes salir de tu aislamiento, pero debes seguir usando una mascarilla bien ajustada cuando estés rodeado de otras personas en el hogar y en público hasta 10 días después de tu último contacto cercano con alguien con COVID-19 .

. Si el resultado es positivo, pero no presentas síntomas, debe aislarse durante al menos 5 días a partir de la fecha del resultado. Si presentas síntomas, debes aislarte también por 5 días, pero solo podrás salir de la habitación si a partir del 6to no presentas fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos y si los otros síntomas han mejorado.

¿Qué hacer si una persona con la que vives da positivo a COVID-19?

Si la persona que vive contigo dio positivo a COVID-19 debe aislarse de inmediato en una habitación por lo menos durante 10 días. El ambiente del cuarto debe permanecer ventilado la mayor parte del tiempo y, de ser posible, el paciente deberá contar con un baño de uso exclusivo.

Si el baño es compartido, deberá ser desinfectado con lejía después que la persona portadora del virus lo use. Siempre que el portador del virus salga de la habitación (solo debería salir en casos de urgencia) tendrá que usar una mascarilla FFP2 (KN95).

Es necesario evitar el contacto con esta persona, por lo que, si se reúnen en algún ambiente común de la casa, todos deberán usar mascarillas.

“Es muy difícil valorar si cumpliendo las medidas de aislamiento la probabilidad de infección baja”, aseguró a El País Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. “No sabemos qué pasa con ómicron, pero cuando la variante delta era la dominante, la tasa de contagio era del 50% entre personas inmunizadas”, señaló.

¿Quiénes no necesitan hacer cuarentena a pesar de haber tenido contacto con alguien que dio positivo?

Tal como detalla la CDC, si tuviste contacto cercano con alguien que dio positivo al COVID-19, no necesitas hacer cuarentena siempre y cuando:

Estés vacunado contra el COVID-19 con las dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

con las dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Diste positivo al COVID-19 dentro de los últimos 90 días del contacto con otro positivo. Sin embargo, debes usar una mascarilla bien ajustada cuando esté rodeado de otras personas durante 10 días desde la fecha de su último contacto cercano con otro positivo.

¿Me tengo que aislar si soy contacto estrecho de un positivo?

Para responder a esta pregunta, debemos entender qué significa ser un contacto estrecho por COVID-19. Tal como indica Redacción Médica, un contacto estrecho es aquella persona que estuvo cerca del entorno con un positivo desde 48 horas antes de que inicie los síntomas.

Otra de las características de los contactos estrechos es que haya estado en el mismo lugar a una distancia menor de dos metros y durante más de 15 minutos continuos.

Dicho esto, El País asegura que, si estuviste en contacto estrecho de un positivo con la variante ómicron, pero cuentas con la pauta completa de vacunación, no tienes que guardar la cuarentena de 10 días de aislamiento domiciliario. Sin embargo, la Comisión de Salud Pública de España indica que debes limitar tus actividades sociales, reduciendo al máximo lugares con mucha gente.

Además, el epidemiólogo Gullón destaca que los contactos estrechos deberían “hacerse una prueba entre el día 3 y 5 del contacto y después entre el 7 y 10″.

“En las actividades familiares debe haber las menos personas posibles, y tener lugar en sitios lo más ventilados posible. Si se puede, sería mejor que se realizaran en exteriores”, indica.

¿Cuándo termina el aislamiento para las personas asintomáticas que dieron positivo?

La CDC señala que puedes finalizar la cuarentena después de pasar 5 días en aislamiento siempre y cuando no hayas presentado ningún síntoma. Sin embargo, debes seguir usando una mascarilla cuando estés rodeado de otras personas en el hogar y en público, al menos, hasta el día 10 (del 6to al 10mo día).

Debes evitar el contacto con personas inmunodeprimidas o con alto riesgo de enfermarse gravemente, además de asilos de ancianos y otros entornos de alto riesgo, hasta después de 10 días como mínimo.

Una vez que finaliza tu aislamiento, evita viajar hasta que hayan pasado 10 días desde que diste positivo en la prueba de descarte.

No debes acudir a lugares donde el uso de la mascarilla no es obligatorio, como restaurantes, cines, gimnasios, etc. Evita comer cerca de otras personas en su hogar y en el trabajo hasta 10 días después que diste positivo.

¿Cuándo termina el aislamiento de las personas que dieron positivo y presentaron síntomas?

Las personas que dieron positivo al virus pueden finalizar el aislamiento después de 5 días en total si no presenta fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para bajar la temperatura y si los otros síntomas han mejorado.

Si continúa presentando fiebre o los otros síntomas no han mejorado después de 5 días de aislamiento, debe continuar confinado hasta que no tenga malestares sin necesidad de usar medicamentos para contrarrestarlos.

Debes evitar el contacto con personas inmunodeprimidas o con alto riesgo de enfermarse gravemente y otros entornos de alto riesgo, hasta después de 10 días como mínimo.

Cabe destacar que la pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o meses después de la recuperación.

