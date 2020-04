Coronavirus Uruguay | Últimas noticias | El expresidente José ‘Pepe’ Mujica fue entrevistado por el cantante puertorriqueño Residente. El exmandatario del país latinoamericano culpó a la “gente acomodada” de llevar el COVID-19 a su país.

Residente consultó al uruguayo qué opinaba sobre la situación de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, que ha ordenado a las autoridades “disparar a matar” a aquellas personas que violen la inmovilización social obligatoria por la pandemia de coronavirus. “Eso no es una cuarentena, es un fusilamiento. Si no cumples, es un suicidio”, respondió ‘Pepe’ Mujica.

Luego, el exmandatario habló acerca de la situación de Uruguay: “En mi país, la contaminación empezó por los acomodados, algunos que viajan. Hubo unos que fueron a un casamiento importante, de gente bien y con mucho recurso; vino una señora que había ido a Milán y ahí se armó”.

‘Pepe’ Mujica agregó qué planes de ayuda se están manejando desde el gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle Pou: “Estamos peleando para que el gobierno ponga algo, y los hombres más fuertes pongan algo para hacer una vaca nacional y para que la gente más débil pueda comer. Es bravo, porque la solidaridad y la compasión no arreglan el mercado, pero el agujero es tan grande que necesitamos un margen de medidas para que la gente de clase media para arriba pongan el huevo para que banquen esto. Pero esto es si el estado se pone, porque si se hace el indiferente y empieza con el discurso de la economía, entonces estamos fritos. Hay que golpear con una responsabilidad colectiva”.

El también exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay criticó la situación que vive Nueva York donde hay más de 100 mil infectados y al menos 600 muertos por el coronavirus: “La megalopólis es un gran error de civilización humana”.

“(Nueva York) No está pensada para que la gente viva con felicidad, porque no puedes perder tres o cuatro horas para ir a trabajar. Parece que queremos criarnos como pollos de criadero, y ahí se multiplican los problemas. La megalopólis está pensada para la inversión inmobiliaria y caemos en el egoísmo. Después, el señor Trump decía que no pasaba nada, bajó la guardia y ahora anda a parar este monstruo”, mencionó ‘Pepe’ Mujica.

El líder del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio de Uruguay tampoco fue muy condescendiente con Ecuador donde las personas están muriendo en la calle debido al COVID-19.

“El presidente definió pagar la deuda externa antes que la salud (...) ¿Quién pagará la deuda? La pagarán los pobres. Esa es la contradicción de nuestro tiempo, tenemos riqueza pésimamente distribuida. No atendemos las cosas fundamentales, como el agua y la vivienda. Pero si tenemos que tener autos más grande, cambiar la heladera cada dos años y cambiar el teléfono porque salió uno mejor. Ese es el mundo en que vivimos porque tienen que vender mucho para acumular”, concluyó ‘Pepe’ Mujica.