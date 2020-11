Mundo







EE.UU.: Miami Beach vuelve a imponer multas de hasta 50 dólares a quienes no lleven mascarrillas Desde hoy, agentes policiales recorrerán las calles con mascarrillas para entregar a quienes no las estén portando y a las personas que se nieguen se les extenderá una multa, las mismas que no está claro si las autoridades locales tendrán potestad para cobrarlas.