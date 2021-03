Gran parte de Italia o París, en Francia, volvieron a entrar en un estricto confinamiento. En España han decidido restringir los viajes durante Semana Santa y Alemania también ha detenido la flexibilización debido al creciente número de casos de COVID-19, lo que, según expertos, podría ocurrir en Estados Unidos.

Según la epidemióloga francesa Catherine Hill, a la cadena de noticias CNN, es que los niveles de infección, se mantuvieron en niveles elevados pese a que ya inició la campaña de vacunación en muchos de los países de la región europea.

Todo indicaría que el alza de contagios se debe a la llegada de la nueva variante detectada principalmente en Reino Unido y que según información del British Medical Journal, sería mucho más mortal que el virus sin alteraciones.

Desde los primeros días de marzo, lo temido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se hizo realidad en 3 países de Europa. Alemania, Francia e Italia afirman que, en su mayoría, los nuevos casos de pacientes con coronavirus portan la variante del Reino Unido. “Una vez que se convierte en dominante, puede afectar la curva de la epidemia en general”, advirtió la institución.

Riesgo en Estados Unidos

A los miembros de la salud pública estadounidense les preocupa que en el país suceda lo mismo que pasó en Europa cuando, frente a un descenso en los contagios, disminuyeron las medidas de confinamiento estrictas y liberaron a sus pobladores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, advirtieron que esta cepa se convertirá en dominante en su país a finales de marzo o inicios del próximo mes. Esto debido a que actualmente el país ha comenzado a flexibilizar sus medidas de seguridad incluso con un gran número de contagios diarios.

Mike Tildesley, experto en modelos de enfermedades infecciosas de la Universidad de Warwick y asesor científico del gobierno del Reino Unido, indicó que la vacunación debe ir de la mano con las medidas de seguridad y restricción en todos los países del mundo. “El virus intentará sobrevivir a pesar de la vacuna, por lo que los cierres son realmente la única forma de detener la circulación del virus”, declaró.

Texas es unos de los 12 estados, de Estados Unidos, que redujo sus restricciones por la pandemia, como el uso de las mascarillas. (Foto: Reuters)

En América Latina

Según declaró a DW, el doctor Felix Drexler, virólogo y profesor de la Clínica Universitaria Charité de Berlín, la situación de la posible tercera ola de la pandemia en Latinoamérica sería completamente diferente a lo que se vive en Europa.

El virólogo dijo que las mutaciones del virus también contribuirán a la llegada de la tercera ola y que disminuirá la capacidad de respuesta inmunológica para lo que ya se vacunaron o infectaron con el virus.

“Las cepas mutantes no son el factor principal que contribuye a una tercera ola, pero sí es un factor que no podemos ignorar. En el caso de América Latina no se debe ignorar la variante brasileña, la denominada P1”, aseveró el experto.

