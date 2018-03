Delcy Rodríguez tras dimisión de PPK: "Pasará al basural de la historia"

Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, arremetió contra Pedro Pablo Kuczynski tras enterarse de su renuncia al cargo de presidente del Perú.



Rodríguez aseguró que PPK pasará al "basural de la historia" tras la dimisión del gobernante y consideró que comenzó la "recomposición moral" de América Latina.



"Comienza recomposición moral de América Latina con la renuncia de fiel representante yankee y aliado sumiso de @realDonaldTrump autodenominado cachorro del imperio! Este nefasto personaje que se vanagloriaba de su pasaporte gringo pasará al basural de la historia! Que viva Perú!", escribió Rodríguez en Twitter.



PPK renunció el miércoles a su cargo tras las denuncias de Fuerza Popular sobre una presunta compra de votos de legisladores para evitar su destitución por supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht.



En un mensaje a la Nación, PPK anunció su renuncia, 20 meses después de asumir el Gobierno, debido al "clima de ingobernabilidad" que afecta al país y que "no permite avanzar".



Pero Delcy Rodríguez no fue la única que le dedicó palabras a PPK, el considerado "número dos" del chavismo y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también celebró la renuncia de PPK, y señaló que debe ir preso.



El dirigente chavista indicó que ahora el que no va a la Cumbre de las Américas es el "señor PPK", en referencia a que el Gobierno peruano había retirado la invitación al presidente Nicolás Maduro para que asistiera a esta reunión de jefes de Estado.

