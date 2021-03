La manifestación masiva en México realizada ayer para protestar en contra de la violencia que sufre el país dejó más de 80 heridos. México registró 967 feminicidios en 2020, una cifra casi idéntica al año anterior. Más de 10 mujeres son asesinadas al día, según ONU Mujeres

Fueron 62 policías y 19 civiles los que resultaron heridos tras las protestas realizadas el lunes 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Mujer internacionalmente, según indicaron las autoridades de seguridad de Ciudad de México.

Las manifestantes pidieron reducir las tazas de violencia de género y reclamaron el apoyo público que le viene dando a un político acusado de violación de cara a las elecciones de junio, pese a que ya se encuentra distanciado del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las manifestantes se reunieron alrededor del Palacio Nacional, lugar de residencia de López Obrador, y derribaron una parte de la vaya de metal que pusieron para proteger la sede del gobierno.

Las activistas reclaman que el presidente ha ignorado los pedidos de la mitad de la población, entre ellas los pedidos respecto a la violencia contra las mujeres. López Obrador afirma que su gobierno por la igualdad, además de defender a los marginados de México, cosa que sus opositores niegan.

“Ya lo he visto a lo largo de la historia en las marchas pacíficas de las mujeres. No dieron ningún resultado. Sin embargo, pienso que estas cosas hacen que los gobiernos y la gente voltee y aunque no esté de acuerdo, la vida me ha demostrado que solamente así se voltean a ver las situaciones, ¿no?”, fue lo que declararon a New York Times Ivette Granados, de 49 años, y su hija María Puente, de 16 quienes fueron juntas a la protesta del lunes.

Para el 2020, 16 mil violaciones se han reportado en México y a diario fueron asesinadas 10 mujeres, en promedio.

Al contrario que durante el 2020, las manifestaciones de lunes tuvieron menor asistencia debido a la pandemia del coronavirus. El año pasado, miles de mujeres no acudieron a trabajar en forma de protesta luego de descubrirse que una niña de siete años había sido descuartizada y luego encontrada en una bolsa de plástico.

López Obrador a acusado a estos grupos de feministas a querer protestar por motivaciones políticas, además ha minimizado el problema repetidas veces. Por otra parte, se ha rehusado a condenar a Félix Salgado Macedonio, quién postula para la gubernatura del estado de Guerrero y a quién han acusado de agresión sexual no una, sino varias mujeres,

El presidente mexicano acusó a las mujeres protestantes de generar violencia y vandalismo, comentó que no toleraría esos actos, pese a que declaró estar a favor del movimiento feminista.

