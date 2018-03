Diosdado Cabello celebra renuncia de PPK y dice que debe ir preso [VIDEO]

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, celebró la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski con fuegos artificiales, y señaló que el mandatario debe ir preso.



"Chao PPK, chao PPK, nos vemos en Lima. Unos cohetes para recordarle al mundo #sitemetesconVenezuelatesecas ¡ay PPK, ay (presidente colombiano Juan Manuel) Santos, ay (presidente de Brasil Michel) Temer, ay (presidente mexicano Enrique) Peña Nieto, ay (presidente de EEUU Donald) Trump!", dijo Cabello mientras se escuchaban los fuegos artificiales de fondo.



"¡Qué viva la revolución bolivariana!", continuó el "número dos" durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estatal VTV.



Cabello indicó que ahora el que no va a la Cumbre de las Américas es el "señor PPK", en referencia a que el Gobierno peruano había retirado la invitación al presidente Nicolás Maduro para que asistiera a esta reunión de jefes de Estado.



En ese sentido, propuso realizar la cumbre en Venezuela, si no hay dónde realizar la reunión, aunque reconoció que no tiene autoridad para tomar ese tipo de decisiones.



"Nosotros no tenemos problemas", dijo y añadió que Kuczynski debería " ir preso" junto a "los que robaron" con él, "como (el expresidente Alejandro) Toledo que anda también huyendo".



"Yo me imagino ahorita a Kuczynski enviándole un mensaje de Whatsapp a Donald Trump" y recibe como respuesta: "usted no aparece en la lista de mis contactos", dijo Cabello.



" Te fuiste papá, preocupado por lo que pasaba aquí en Venezuela", agregó. Según Cabello, Kuczynski renunció "para evadir la justicia".



Diosdado Cabello arremetió contra PPK, al igual que Delcy Rodríguez.