Ecuador anunció que controlará situación legal de ciudadanos venezolanos tras asesinato de embarazada

Lenin Moreno, presidente de Ecuador, anunció que se controlará la situación legal de ciudadanos venezolanos que están en su territorio y estudia la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso para los inmigrantes que crucen la frontera. El pronunciamiento el mandatario ecuatoriano fue luego que un venezolano, identificado como Yordi Rafael, tomó como rehén a su pareja embarazada Diana Carolina y la acuchilló frente a más de 10 policías en plena vía pública.

El asesinato a la mujer embarazada en manos del venezolano sucedió alrededor de las 9 de la noche del último sábado, en la plaza de la ciudad de Ibarra. Cuando se llamó a los efectivos policiales para que atendieran la emergencia, los agentes rodearon al hombre, quien cada vez más se desesperó y acuchilló hasta tres veces a su pareja. Pese a que rápidamente se trasladó a la mujer a un hospital cercano, falleció. Yordi Rafael fue detenido por los oficiales, aunque aún se está determinando porque no actuaron con sus armas.



"He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera", escribió el presidente ecuatoriano en su cuenta de Twitter.



"Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país, agregó. "Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie", agregó Lenin Moreno.



Las autoridades del gobierno de Ecuador no dieron detalles de cómo será el trabajo de las brigadas.



Ecuador impuso el 2018 el pasaporte como requisito obligatorio para el ingreso de venezolanos a su territorio, pero un juez local dejó sin efecto la exigencia. Luego pidió que los venezolanos presenten su cédula apostillada, pero la medida no se ha cumplido en su totalidad.



El gobierno de Ecuador mantiene vigente una declaratoria de emergencia humanitaria en tres provincias para atender a los venezolanos.



En el último año, unos 1,3 millones de venezolanos han ingresado a Ecuador y unos 250.000 se han quedado en el país, según datos oficiales del gobierno.



Muchos venezolanos utilizan a Ecuador como un país de paso hacia Perú, pero otros deciden quedarse en el país atraídos por el dólar. La mayoría de inmigrantes han dicho ser víctima de discriminación por parte de ecuatorianos.