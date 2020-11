Alissa Turney y su hermanastra Sarah solo tenían 8 y 3 años respectivamente cuando perdieron a su madre víctima del cáncer. Ambas se quedaron con el padre biológico de Sarah, quien adoptó a Alissa legalmente. Nueve años después, la mayor de las niñas desapareció en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, dejando solo una nota donde aseguraba que había huido a California, aunque su hermanita jamás se cansó de buscarla e inició una investigación que duró casi dos décadas, hasta esclarecer qué le sucedió realmente.

La adolescente tenía 17 años cuando desapareció, el 17 de mayo de 2001. La última vez que la vieron dijo que su padrastro, Michael Turney, la recogería del colegio. Horas después, él mismo y su hermana Sarah buscaron en su habitación y encontraron una nota.

“Papá y Sarah, cuando me dejaron en la escuela hoy, decidí que me iría a California. Sarah, dijiste que realmente querías que me fuera, ahora lo tienes. Papá, te quité $ 300. Por eso ahorré mi dinero “, decía la carta que supuestamente dejó Alissa antes de irse con rumbo desconocido.

La joven había dicho antes que tenía intenciones de irse a vivir con una tía en California, por la mala relación que llevaba con su padrastro. Por ello, Michael, quien había sido policía en el pasado, llamó a las autoridades y la reportó como fugitiva.

JAMÁS SE CANSÓ DE BUSCARLA

Sarah Turney nunca creyó que su hermana hubiera huído y comenzó a buscarla. Una semana después de su desaparición, inició un sitio web para pedir ayuda para encontrarla. Pasaron los años y la investigación se enfrió, por lo que los policías le recomendaron que acuda a los medios para mantener vivo el caso. Además, creó cuentas en Facebook, Instagram y Twitter bajo el nombre ‘Justicia para Alissa’ y hasta juntó dinero por un año para poner una valla publicitaria.

En setiembre de 2019, 18 años luego de la supuesta fuga de Alissa, inició un podcast llamado ‘Voices for Justice’, donde presentó información poco conocida. Para ello, acudió al departamento de la Policía de Phoenix y revisó más de tres mil páginas de notas y documentos del caso.

Ya en cuarentena, se unió a Tik Tok para seguir abogando por su hermana. Desde que abrió su cuenta a finales de abril de 2020, ganó más de 10 millones de ‘likes’ en sus videos, entre los que se encontraban clips de entrevistas con amigos y familiares, además de unos videos que Michael Turney le había tomado a Alissa antes de su desaparición.

UNA PISTA FALSA PERO CLAVE

El caso volvió a llamar la atención en 2006, cuando Thomas Hymer, un sujeto que cumplía condena en una cárcel de Florida por asesinato, le escribió una carta a la Policía confesando que había matado a Alissa Turney. La investigación determinó que se trataba de un engaño, pero ciertos detalles hicieron que fueran por pistas que no habían considerado antes.

Dos años después, las autoridades pusieron los ojos en Michael Turney, quien había recogido a Alissa del colegio el día de su desaparición. Obtuvieron una orden de registro para su casa y encontraron 26 dispositivos explosivos, un manifiesto y horas de audios y videos caseros que lo mostraban acosando a su hijastra. Inclusive, en un video se ve a la joven diciendo ‘papá es un pervertido’.

Por si fuera poco, también hallaron contratos que supuestamente el sujeto le habría hecho firmar a la adolescente, que indicaban que ella nunca fue agredida o abusada sexualmente por él.

Michael fue a la cárcel por 10 años pero los los explosivos, no por la desaparición de Alissa. En sus interrogatorios, siempre negó haber estado implicado con el caso de su hijastra.

EL FINAL DEL CASO

El 19 de agosto de 2020, la Policía de Phoenix presentó el caso de Alissa a la oficina del fiscal. Finalmente, un gran jurado acusó a Michael Turney por asesinato en segundo grado por la muerte de la joven y fue detenido al día siguiente.

Al momento, las autoridades se han negado a revelar la evidencia que motivó su arresto.