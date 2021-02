Emma Coronel era menor de edad cuando conoció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, años después terminó casándose con el narcotraficante más buscado en todo el mundo el 2 de julio del 2007, el mismo día de su cumpleaños número 18.

La boda entre Emma Coronel, reconocida por haber ganado el concurso de belleza en el festival del Café y la Guayaba, y la cabeza del Cartel de Sinaloa se realizó en el poblado de La Angostura, municipio de Canelas, en la sierra de Durango.

La revista Proceso indicó que, el día de la boda, la gente de El Chapo Guzmán cercó el caserío donde se realizaría la boda y que solo asistieron familiares de la novia y personas muy allegadas al narcotraficante mexicano. El juez y el sacerdote fueron llevados por el narco desde Sinaloa.

En el año 2019, Emma Coronel detalló a la cadena Telemundo los pormenores de su boda. “He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé… no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho”. “¿No hubo políticos?”, le preguntaron y ella respondió “No, yo nunca lo he visto a él (El Chapo) con un político”.

Emma Coronel señaló que solo estuvo la familia y que fue una ceremonia sencilla en la que no hubo grandes bandas, como aseguraba la prensa. Se trataba de la tercera boda del capo mexicano; sin embargo, a diferencia de las anteriores, en esta no hubo luna de miel. La reina de belleza narró que sólo se fueron a un rancho, y casi de inmediato se mudó a Culiacán, Sinaloa.

En una entrevista con The New York Times, Emma Coronel aseguró se enamoró de ‘El Chapo’ Guzmán gracias a los detalles que tenía con ella.

Pese a la increíble historia de amor descrita por Emma Coronel, la legitimidad del matrimonio ha sido cuestionada. Por ejemplo, en el 2018, Alejandrina Gisselle Guzmán, hija del primer matrimonio de ‘El Chapo’ Guzmán, aseguró que la unión con exreina de belleza era ilegítima, ya que Guzmán Loera seguía casado con su madre.

La hija de narcotraficante mexicano señaló que la única esposa es su mamá y mostró un acta de matrimonio: María Alejandrina Salazar Hernández, con quien el narcotraficante mexicano se casó el 2 de agosto de 1977.

Incluso el mismo narcotraficante reconoció a María Alejandrina Salazar como su esposa en un video inédito difundido por las autoridades, el mismo que fue grabado durante el reingreso de ‘El Chapo’ Guzmán a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano tras haberse fugado por un túnel.

En el video, el mexicano respondió tener 58 años, ser agricultor, practicar la religión católica, calzar 40 y tener la primaria completa. Sobre su estado civil el líder del Cártel de Sinaloa dijo estar casado con Alejandrina Salazar Hernández, con quien tuvo cuatro hijos: Archivaldo Iván, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle, y César Guzmán Salazar.

Sobre Emma Coronel, con quien tiene dos hijas, afirmó que vivía con ella, pero no la reconoció como su esposa. “Alejandrina Salazar Hernández, pero con la que vivo es con Emma Coronel Aispuro”, aseguró el narco en el interrogatorio.

Doce años después de la boda, Emma Coronel le escribiría un mensaje de amor al capo, quien enfrentaba un juicio en la corte de Brooklyn, en Nueva York, en Estados Unidos.

“[Guzmán es un ]Excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja. Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta, y contará conmigo”, escribió.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 400 mil seguidores, Emma Coronel hace público un estilo de vida ostentoso y su debilidad por los autos lujos, como Lamborghinis y Ferraris.

