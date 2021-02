Sabemos que la pandemia no terminará este año 2021, pero cuando suceda, muchas aspectos de nuestra rutina van a cambiar. Uno de estos es el control de los viajeros en las agencias de aduanas, las aerolíneas y en las fronteras. Es decir, en cuanto más personas vacunadas existan, será mayor la necesidad de verificar que realmente lo están y para eso la industria ya están pensando en implementar pases y pasaportes digitales de vacunación, informó The New York Times.

A fines de enero, el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó una órden ejecutiva para pedir que se evalúe “la factibilidad” de realizar versiones digitales de los documentos de vacunación del la COVID-19. Además, empresas ya están hablando de la posibilidad de crear un sistema digital para reunir de forma segura este papeleo específico que los viajeros necesitan para subir a un avión.

La Asociación de Transporte Aéreo International (IATA, por su sigla en inglés), por ejemplo, está desarrollando un pase de viaje digital que las aerolíneas Emirates y Etihad Airways empezarán a utilizar para proveer a los viajeros la facilidad de probar a los gobiernos y empresas que ya recibieron la vacuna y tienen un testeo negativo al COVID-19.

“Se intenta digitalizar un proceso que ya se realiza en la actualidad y convertirlo en algo más armónico y simple, que facilite que las personas viajen de un país a otro sin tener que mostrar papeles diferentes en cada país ni documentos diferentes en cada punto de revisión distinto”, explicó el vicepresidente senior de aeropuertos, pasajeros, carga y seguridad de IATA, Nick Careen, a The New York Times.

Un pasaporte sanitario es el CommonPass, que el Foro Económico Mundial y la ONG The Commons Project Foundation también están probando. Este reconoce los mismos dos aspectos, al igual que IATA, pero con la opción de verificación mediante un código QR.

Por su parte, IBM se encuentran trabajando en un Digital Health Pass (pase sanitario), cuya función no solo servirá para validar la prueba negativa y la vacunación, sino también para que un individuo pueda entrar en estadios, universidades, establecimientos de trabajo, universidades y aviones. La tecnología de datos funciona con una cadena de bloques o blockchaim que reconoce la revisión de temperatura, pruebas negativas o positivas, exposición al virus y la vacunación.

El sector económico reclama un pasaporte de vacunación, pero otros lo consideran una afrenta a las libertades. En tanto, muchos científicos invitan a no precipitarse debido al poco conocimiento que se tiene todavía de las flamantes vacunas, según AFP. (Foto: AFP)

“Un elemento clave que es vital para el reinicio del turismo es la regularidad y la armonización de las reglas y protocolos relacionados con los viajes internacionales”, sostuvo Zurab Pololikashvili, secretario general del departamento especializado de las ONU Organización Mundial del Turismo.

Aunque la acreditación de vacunación no es un tema nuevo, porque ya existe la “tarjeta amarilla” de vacunas (para la fiebre amarilla, la rubeola o el cólera), cuya finalidad es que el viajero pueda ingresar al país, informó AFP.

Algunos también trazan un paralelo con las vacunas infantiles que son obligatorias para inscribirse en la guardería o la escuela. Este es el caso de Francia, “11 vacunas obligatorias permiten la libertad fundamental de la educación en la escuela”, subraya Frédéric Adnet, profesor de Medicina de Urgencias en la Universidad Sorbona París Norte a AFP.

Sin embargo, lo nuevo en el pase o pasaporte es que es digital. Por eso, la empresa Linux Foundation y el colectivo Iniciativa de Credenciales de la COVID-19 siguen trabajando para que esta certificación sea algo equitativo y accesible, según The New York Times.

“A medida que estas cosas se distribuyan, es importante que los ciudadanos les pregunten a los gobiernos y a las aerolíneas: ¿cómo podemos hacer que esto sea muy sencillo para que yo tenga un registro de vacunación para reservar un vuelo o un hotel y que también pueda usarlo para hacer otras cosas?”, dijo Brian Behlendorf, director ejecutivo de Linux Foundation Public Health, a The New York Times.

VIDEO RECOMENDADO

TROME | Peruanos son vacunados contra el COVID-19 en Nueva York (América Noticias)