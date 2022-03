Un perro se encuentra retenido desde el 14 de marzo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (España) por no poseer un microchip, tal como lo exige el Reglamento Europeo de transporte de animales.

Según señalan los medios, el caniche llamado ‘Luno’ podría ser sacrificado al incumplir dicha norma. Se conoce que ‘Luno’ nació hace tres años en Ecuador y junto a su familia viajó a Nicaragua y luego a Costa Rica.

“De ahí tomamos un avión para Madrid”, contó Andrea Torres, la dueña de ‘Luno’, al medio costarricense La Teja.

Torres preguntó al personal de la aerolínea Iberojet qué requisito debía cumplir ‘Luno’ para poder llegar a España. “Me dijeron que solo se pedía que estuviera sano y con las vacunas al día, salí de Costar Rica sin problemas”, agregó.

Tras aterrizar, la mujer fue a buscar a su mascota y los oficiales se dieron cuenta que el animal no tenía el microchip obligatorio. “Les dije que en ningún lado me explicaron que tenía que ponerle el microchip, si me hubieran dicho que faltaba algo lo resolvía en Costa Rica, no viajaba así, exponiéndome a problemas”, acotó.

Torres afirma que los guardias se llevaron a la mascota para supuestamente ponerle el dispositivo y luego se lo darían. “Yo tenía un mal presentimiento, pero no tenía opción”, comentó.

Fue derivada a una veterinaria, pero todo se fue postergando. “Estuvimos durmiendo una semana en el aeropuerto”, añadió.

La mujer se encuentra en Murcia por trabajo y difunde en redes sociales su caso para poder rescatar a su mascota.

El can aún no ha sido puesto en libertad y está enjaulado hace 15 días. Según el medio, se teme que se sacrifique a la mascota, pues fue una de las soluciones que le dieron las autoridades de España desde el inicio.

La deportación fue planteada por la dueña de ‘Luno’, pero las autoridades no dan respuesta.

