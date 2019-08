Mujer le exige el divorcio a su esposo porque no la trata mal y 'es demasiado amable con ella'

Solo porque su esposo la trata bien y es amable con ella, una mujer quiere divorciarse de este, en el emirato de Fuyaira, en los 'Emiratos Árabes Unidos', informó el diario local Khaleej Times.



Trascendió que esta pareja no ha pasado por problemas como otros matrimonios. La mujer se quejó que su esposo nunca discute con ella.



Pero eso no es todo, la fémina afirmó que su esposo hasta la ayuda en los quehaceres del hogar, pese a que ella nunca se lo pidió.

"Nunca me ha gritado ni me ha rechazado. Me ahoga con tanto amor y afecto, hasta me ayuda limpiar la casa sin que yo le pida ayuda”, dijo la chica.



La publicación recoge declaraciones de esta mujer, quien afirma que su esposo no quiere que ella le cocine y le trae regalos diarios.

En su defensa, el esposo afirmó que 'solo busca ser el marido perfecto y nunca ha cometido nada malo'.



Pese al pedido de divorcio, un tribunal árabe le pidió a la mujer desistir de su intención y darle más tiempo a la relación en busca de una mejoría.