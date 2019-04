Se fue a dormir y cuando se levantó estaba embarazada: 45 minutos después dio a luz a una niña

La historia de Emmalouise Leggate es sorprendente. La joven escocesa de 18 años se enteró que estaba embarazada 45 minutos antes de dar a luz a su pequeña Ciara después de levantarse por unos dolores en el vientre.

Según The Mirror, la joven tomaba regularmente pastillas anticonceptivas, aunque sostuvo que algunas veces se olvidó y lo dejó pasar.



Aunque este hecho sucedió en 2018 y la bebé ya tiene nueve meses, sorprendió la historia a la prensa de Gran Bretaña.



Leggate, quien ya tiene una hija, comentó a los doctores que nunca se dio cuenta del embarazo, pero cuando vio su extraña panza, sabía que algo no estaba bien.



La escocesa fue con su abuela al hospital, pero no resistió y alumbró en el estacionamiento del nosocomio: la menor nació completamente sana.



"No me había hecho la prueba de embarazo porque no había tenido ningún síntoma", dijo la joven, quien tampoco sintió las pataditas en su vientre.



También fue consultada por la ausencia de menstruación, pero Emmalouise Leggate explicó que al principio de tomar la píldora sangraba un poco, y después dejó de hacerlo por completo, pero lo que lo asoció a la pastilla, no a un posible embarazo.