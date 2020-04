Coronavirus España | Últimas noticias | “Mi boca son mis manos, ¿dónde me pongo los guantes?”, dice Anthony Fernandes, quien tiene una rara enfermedad llamada artrogriposis múltiple congénita, caracterizada por la movilidad reducida en muchas articulaciones del cuerpo. Ahora un video de él en Instagram se viralizó por las consecuencias que está teniendo debido a la pandemia por el COVID-19 en el país ibérico.

“Mi boca son mis manos, se supone que cuando esto acabe tendremos que salir todos a la calle con mascarilla y con guantes, ¿pero qué pasa con las personas que están en mi situación, con las personas cuyas bocas son sus manos?”, menciono el joven en la red social.

Luego, expresó todas las razones de su denuncia: “Si voy al supermercado tengo que coger el paquete de lo que sea con la boca, si voy a una cafetería tengo que coger el vaso con la boca, ¿qué se supone que tenemos que hacer nosotros? No solo yo, una persona que esté amputada y no tenga brazos, ¿dónde se pone los guantes, en los pies?” (...) Nos están obligando a quedarnos en nuestra casa y no poder seguir con nuestra vida.

Anthony Fernandes estudia ciclo de arte y este año tenía previsto hacer una prueba de acceso a la universidad, sin embargo duda mucho en presentarse a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en España.

“Mi boca es mis manos, ¿cómo voy a hacer la EBAU si con una mascarilla no puedo mover mi boca?”, concluyó.

