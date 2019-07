Condenan a seis meses de cárcel a una pareja que ahorcó y mató con una cuerda a un gato

La Audiencia de Pontevedra, enEspaña, condenó a seis meses de prisión suspendida a una pareja que ahorcó y mató a un gato en 2017 cuando el animal deambulaba por su finca.

La pareja-que no fue identificada-ahorcó con una cuerda al animal, según las autoridades de España.



El hombre también fue sentenciado a un año y medio de cárcel suspendida por intentar sobornar a los agentes para que no denuncien el hecho.



El juzgado de Pontevedra impuso que la pareja no tenga animales por lo menos dos años, así como el ejercicio de cualquier profesión relacionado a ellos.



Los acusados aceptaron que cometieron el delito y luego de asesinarlo, pusieron el cuerpo del gato en una bolsa plástica, pero alguien los delató.



Cuando llegaron los miembros de la Guardia Civil, la pareja intentó interrumpir la función de los agentes "con la clara intención de que omitieran su actuación profesional", según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en España.



Por ejemplo, dijeron a los agentes: "Si hacen desaparecer el gato y me solucionan el problema, pueden coger lo que quieran", llamando la atención de los policías que sostuvieron que intentaban sobornarlos, por lo que deberán pagar 1,080 euros.



La Audiencia de Pontevedra aceptó que sea una pena de prisión suspendida, por lo que no irán a prisión, algo que llamó la atención de los animalistas, que deseaban ver a los dos maltratadores de animales tras las rejas.