España: Condenan a tres meses de prisión a mujer que dejó morir a su perro por no alimentarlo | FOTOS | VIDEO

Una mujer fue condenada por las autoridades de España, por no cuidar ni alimentar a su perro de raza Yorkshire Terrier, lo que a la postre provocó la muerte del can. Según los medios de comunicación de dicho país, debido a la falta de alimento la mascota tuvo que comer los restos de otro animal que había fallecido antes.



El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería condenó a tres meses de prisión a la mujer de iniciales S.C.S.O. por el delito de maltrato animal, informaron los medios de comunicación en España.



Pese a la condena, ella no irá a la cárcel si es que cumple con no volver a maltratar a ningún animal, de ocurrir lo contrario sería recluida en la cárcel de inmediato.

La justicia de España también inhabilitó a la mujer a ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la tenencia de los animales, durante un año.



Trascendió que al momento que el perro fue encontrado padecía de una grave deshidratación y otros males, que provocaron su muerte a las 48 horas.

En la misma casa también fue encontrado el cadáver de otro perrito, que había servido de alimento para el perro de la mujer condenada.



La condena de esta mujer generó controversia en España, muchas personas pidieron que la sentencia se haga efectiva, mientras que otros comentaron que la decisión judicial era un medida en exceso.