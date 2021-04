La reticencia a no llevar mascarilla desató un hecho de violencia en España. Dos hombres jóvenes atacaron a dos guardias de seguridad por no permitirles el acceso a un hospital, pues no llevaban los respectivos cubrebocas, necesarios en tiempos de pandemia. La agresión se produjo el sábado, en la entrada del Hospital Clínico de Salamanca, en la región de Castilla y León, y fue grabada en video.

El presidente de la Comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, condenó el episodio.

“Todos los trabajadores de los centros sanitarios de Castilla y León, sea cual sea su función, se dedican en cuerpo y alma a cuidar de nuestra salud y merecen el máximo respeto y consideración. Mi más enérgica condena ante esta agresión y solidaridad con los vigilantes agredidos”, escribió el funcionario en Twitter.

Las imágenes tuvieron su réplica desde los propios trabajadores de vigilancia. “Desde el sector estamos cansados de tantas agresiones y la desprotección física y jurídica que tenemos todos los vigilantes, Somo el gremio invisible que solo aparecemos cuando la gente tiene problemas”, escribió en Twitter un usuario que aseguró ser un vigilante.

En las imágenes, los atacados apenas reaccionan, quizás ante el temor de recibir una denuncia por agresión, algo común en este tipo de episodios.

Esto ocurre además en el marco de la Semana Santa, cuando los distintos cuerpos de policía en el país tramitaron miles de denuncias por fiestas ilegales o concentraciones en las calles.

