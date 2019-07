Madre e hija denunciaron a sicario por "incumplimiento de contrato" y no robar los órganos a su víctima

Una madre y su hija denunciaron a un sicario por "incumplimiento de contrato", un hecho bizarro que llamó la atención de la Policía de Madrid (España), que arrestó a los involucrados por presunta implicación en un delito de proposición para cometer asesinato.

La Policía de Madrid bautizó este extraño hecho como Operación Kafka, por lo surrealista del asunto. Además, los tres denunciados no tienen antecedentes penales en el país ibérico.



Una mujer de 52 años y su hija de 20 contrataron a un sicario para matar al exnovio de la madre. La pareja de la joven fue el intermediario, pues lo presentó a este supuesto asesino como un alto cargo de los servicios secretos españoles.



Les pidió 7 mil euros de anticipo para los gastos de contratación del supuesto sicario que debía matar al exnovio de la mujer de 52 años.



Así, también el novio de la joven las convenció que después de asesinarlo podían vender sus órganos en el mercado negro por 60 mil euros.



Según El País de España, el motivo del asesinato era que la supuesta víctima las estafó por la misma cantidad que presuntamente venderían sus órganos.



Sin embargo, el novio de la chica no mantuvo comunicación con el supuesto sicario contratado y se quedó con el anticipo de los 7 mil euros.



Las mujeres se cansaron de esperar del asesinato y fueron a la comisaría para denunciar al pretendiente de la joven porque habían sido "estafadas".



Cuando los policías oyeron la historia no salían de su asombro. La madre y la hija fueron encarceladas en ese momento, pues estaban cometiendo otro delito: proposición de asesinato.



Después localizaron al novio de la joven, que también fue arrestado.



Lo más extraño del caso es que la madre firmó un "contrato" para el asesinato de su expareja. Los pasos a seguir consistían en buscar al sujeto, interrogar a familiares, amigos y personas de su entorno, "sustracción de identidades, descalificaciones y sumisiones", enlazar con la empresa fantasma y "extraerle siete órganos" para venderlos en el mercado negro.



"En caso de la negativa del sujeto a donar sus órganos voluntariamente, se le obligará de las maneras establecidas en el código 341 del Reino de España (lo cual no existe en el país europeo) (...) Para la finalización de la operación, el sujeto principal será llevado ante un tribunal antiterrorista encabezado por el general de división", indica el documento, estableciendo un plazo de ejecución de entre 60 y 180 días.



Tenía además un currículum falso en el que aseguraba que era teniente coronel experto en disciplinas como tiro de combate, artes milenarias, interrogatorios, "eliminación" y liberación, y que hablaba 22 idiomas, entre ellos bengalí y hawaiano.



Incluso, en los anexos del contrato se aprecia la supuesta trayectoria del sicario: 1.897 objetivos abatidos, 524 capturados, 352 misiones efectuadas o 46 medallas obtenidas.



La Policía de Madrid no descartó que el novio de la joven haya estafado a más personas y han comprobado que la persona a la que él y las dos mujeres tenían pensado matar se encontraba en buen estado, aunque también está siendo investigado por estafa.