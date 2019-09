Pareja fue grabada teniendo relaciones en la calle, pero autoridad los defiende y dice: "Hay que tomarlo con humor"

En el barrio de Castellón (España) es de lo único que se habla: una pareja fue grabada teniendo relaciones sexuales en el portal de una vivienda en el centro de la ciudad.

El Periódico Mediterráneo difundió el video que fue grabado por un vecino de Castellón, que circulaba en bicicleta por esta vía, sorprendiéndose por el acto.

Pese a que la pareja se percató que los estaban grabando, continuaron con su escena erótica en la calle de la Comunidad Valenciana.

Juanvi Centelles, secretario de la Asociació de Festes de Carrer de Sant Vicent tuvo otro punto de vista: "Lo vemos como una anécdota porque al final es algo puntual. Hay que tomarlo con humor. Afortunadamente no pasa todas las noches. Los fines de semana esta es una zona de paso entre distintos barrios y locales de marcha, y les entraría un apretón", dijo al citado diario.



Según Centelles, las calles están más tranquilas que hace diez años y lo sucedido fue un hecho aislado: "Te encontrabas los fines de semana llenos de basura, ruidos, vandalismo… Ahora como mucho hay algún vómito o escupitajo en un escaparate. No tiene nada que ver", sostuvo.



La pareja en cuestión-quienes no fueron identificados-no será denunciada por faltas a la moral y perturbar la tranquilidad pública.