La Manada: Indignación por sentencia de 9 años de prisión a 5 hombres acusados de violar en grupo a joven

Los integrantes de La Manada han sido sentenciados a 9 años de prisión por abuso sexual y no por violación. A José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero se les acusa de violar en grupo a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín del 2016, en España.



Sin embargo, el tribunal descartó el delito más grave de violación, provocando protestas de rechazo en España y en el resto del mundo.



Los cinco sevillanos, de entre 27 y 29 años, alardearon de sus acciones: en su grupo de WhatsApp en el que se hacían llamar La Manada, compartieron un video de los hechos grabado por ellos mismos. Unas imágenes que se tornaron clave en el juicio.



La sentencia del tribunal de Navarra era esperada con mucha expectativa en España. Pero el fallo del tribunal que condenó a 9 años de prisión a La Manada por abuso sexual y no por violación, provocó la indignación de cientos de personas.



Famosos como Antonio Banderas, Alejandro Sanz y Jessica Chastain criticaron el fallo judicial y pidieron que se cambien las leyes en España.



Frente al tribunal en Pamplona, manifestantes gritaban " no es abuso, es violación", mientras en Twitter se volvía tendencia el lema #YoSíTeCreo, en apoyo a la joven víctima de 18 años.



En la lectura de la sentencia transmitida en vivo por televisión, el tribunal halló a los hombres de La Manada culpables del "delito continuado de abuso sexual", pero descartó el de violación, que presupone violencia e intimidación contra la víctima, algo que los jueces no observaron.



La pena es bastante inferior a la solicitada por la fiscalía, de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno e indemnización de 100.000 euros.